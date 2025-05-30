Жириновский хотел "заполучить" Поклонскую из-за "Матильды"

Владимир Жириновский то ли в шутку, то ли в правду хотел переманить в ЛДПР Наталью Поклонскую, когда она еще только начинала свой путь в политике.

Поклонская прошла в Госдуму по партийным спискам "Единой России", но на момент избрания не была членом партии. Поэтому Жириновский увидел в этом шанс.

"Жириновский как-то говорит: "Вячеслав Викторович (Володин – спикер Госдумы, член "Единой России" – прим. ред.), давайте меняться. Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-то другого взамен", - рассказала Поклонская в интервью YouTube-каналу "Студия Аврора".

Ее слова подтвердил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. "Что правда, то правда: Владимир Вольфович не без юмора несколько раз говорил, что не против увидеть в нашей фракции экс-прокурора Крыма. Во многом на его позицию повлияло желание поддержать Наталью Поклонскую на фоне многочисленной критики, связанной с ее крайне категоричной позицией в отношении фильма "Матильда", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

"При этом основатель ЛДПР озвучивал и другое предложение к "Единой России": забрать одного из наших парламентариев (о фамилии пока промолчу) - он, кстати, по-прежнему состоит в нашей фракции", - внес интригу Нилов.

Поклонская в момент выхода фильма "Матильда" была крайне религиозна и с ревностным почтением относилась к последнему российскому императору Николаю II и его семье. Она считала, что фильм Алексея Учителя порочит честь Романовых.