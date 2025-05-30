30 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Директора Центра по приему экзамена для иностранцев в Екатеринбурге отправили под арест

Суд в Екатеринбурге арестовал директора Центра по приему экзамена для иностранных граждан и лиц без гражданства Наталью Ковалеву. Ближайшие месяцы она проведет в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина обвиняется по статьям УК РФ "Организация незаконной миграции, совершенное организованной группой" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Следствие вышло с ходатайством о заключении Ковалевой под стражу.

Сегодня, 30 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемую на два месяца. Она будет находиться под стражей до 27 июля 2025 года.

Наталья Ковалева в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде, другим фигурантам дела – Махмутову, Хафизову, Туйчиеву, Цыганову и Муминову – также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных – Букало, Закировой и Шавкатова – избрана мера в виде домашнего ареста.

"Мера пресечения в отношении всех участников избрана по 27 июля включительно", - уточнили в суде.

Ранее силовики сообщили о задержании в Екатеринбурге организованной преступной группы в сфере незаконной миграции. По версии следствия, группа за деньги занималась организацией незаконного пребывания иностранцев на территории России. В нее входили девять человек, в том числе директор Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, трое обвиняемых признали свою вину и уже сотрудничают со следствием. Сейчас по уголовному делу сотрудниками СКР во взаимодействии с представителями региональных управлений ФСБ и МВД продолжается установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: Ковалева, суд, арест, Екатеринбург


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