Югорчанка поверила "брокеру" и лишилась семи миллионов

35-летняя жительница Югорска потеряла 7 млн руб. Это произошло из-за мошенников.

В начале февраля ей поступило сообщение в мессенджере от ранее неизвестного пользователя. Собеседник предложил девушке начать зарабатывать, инвестировав деньги в криптовалюту. Поверив неизвестному, девушка согласилась и установила на свой телефон биржевое приложение. Оформив несколько кредитов в разных банках больше, чем на 5 млн руб., пострадавшая передала деньги автору сообщений.

Позже девушка продала свой автомобиль, а также получила деньги под залог своей квартиры, и передала мошеннику ещё 1,77 млн руб. Вскоре оказалось, что вся переписка удалена и входы на инвестиционные платформы заблокированы. Ущерб составил 7 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Югре.