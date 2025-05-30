Рособрнадзор: С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

Более 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование средств связи. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Число ребят, которые пытаются пронести телефоны, из года в год не уменьшается, отметил он. Слова Музаева приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что 11,5 тыс. глушилок мобильной связи используют в этом году в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы хитрые выпускники не пользовались техникой для списывания. Об этом рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, некоторые школы ставят глушилки даже в туалеты.