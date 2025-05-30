30 Мая 2025
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Фото: пресс-служба УрФУ

В УрФУ официально объявили о назначении Обабкова на пост и.о. ректора

В Уральском федеральном университете официально объявили, что исполняющим обязанности ректора вуза назначен Илья Обабков.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, соответствующий приказ издало Минобрнауки России. Илье Обабкову 49 лет, он окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (ныне физико-технологический институт УрФУ) в 1998 году. После аспирантуры стал работать в вузе.

С 2013 года он занимал пост директора института фундаментального образования, а с 2018 года – радиоэлектроники и информационных технологий. Является кандидатом технических наук. Как добавили в УрФУ, Обабков преподает ряд ИТ-дисциплин и регулярно повышает квалификацию в области управления образованием.

О возможном назначении Ильи Обабкова на пост и.о. ректора стало известно на этой неделе. Ранее наблюдательный совет Уральского федерального университета рекомендовал избрать прежнего и.о. ректора Виктора Кокшарова на должность президента вуза.

Теги: назначение, ректор, Обабков, УрФУ


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Ранее 28.05.2025 12:32 Мск В УрФУ назначен новый и.о. ректора вуза

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