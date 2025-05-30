В УрФУ официально объявили о назначении Обабкова на пост и.о. ректора

В Уральском федеральном университете официально объявили, что исполняющим обязанности ректора вуза назначен Илья Обабков.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, соответствующий приказ издало Минобрнауки России. Илье Обабкову 49 лет, он окончил физико-технический факультет УГТУ-УПИ (ныне физико-технологический институт УрФУ) в 1998 году. После аспирантуры стал работать в вузе.

С 2013 года он занимал пост директора института фундаментального образования, а с 2018 года – радиоэлектроники и информационных технологий. Является кандидатом технических наук. Как добавили в УрФУ, Обабков преподает ряд ИТ-дисциплин и регулярно повышает квалификацию в области управления образованием.

О возможном назначении Ильи Обабкова на пост и.о. ректора стало известно на этой неделе. Ранее наблюдательный совет Уральского федерального университета рекомендовал избрать прежнего и.о. ректора Виктора Кокшарова на должность президента вуза.