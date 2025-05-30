В России ужесточены правила перевода денег

В России вступили в силу новые правила перевода денежных средств без открытия банковского счета. Анонимно можно будет, как и ранее, перевести не более 15 тысяч рублей. А вот для перевода более 100 тысяч потребуется полная идентификация, то есть не только паспортные данные, но также адрес регистрации и ИНН.

Сумму более 15 тысяч, но менее 100 тысяч можно будет перевести с упрощенной идентификацией, которая требует только паспортных данных. Как и прежде, ужесточение правил объясняется борьбой с финансированием терроризма, отмыванием преступных доходов, теневыми расчетами за услуги и даже оттоком капитала из страны.

Ранее закон не ограничивал максимальную сумму перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Теперь эта планка установлена на уровне 100 тысяч. Ограничение не коснется тех, кто имеет счет в банке и совершает с него переводы. Оно затрагивает тех, кто делает переводы через сервисы денежных переводов без открытия банковского счета, а также транзакции с электронных кошельков, владельцы которых не прошли полную верификацию.

По данным ЦБ, в 2024 году в пределах России было сделано 228 млн денежных переводов без открытия банковского счета на общую сумму почти 2 трлн рублей. Из них физлицам было перечислено 293 млрд.