На Урале задержали велосипедиста, жестоко избившего водителя авто

Полицейские уголовного розыска ОВД Первоуральска по "горячим следам" вычислили и задержали велосипедиста, который в День пограничника, 28 мая, наехал на легковой автомобиль и жестоко избил водителя, причинив тому телесные повреждения. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

29 мая в дежурную часть полиции Первоуральска от 44-летнего местного жителя поступило заявление с просьбой найти и привлечь к ответственности "уличного боксера", от рук которого он пострадал. Силовики вышли на след и задержали 46-летнего велосипедиста. Ранее в поле зрения полицейских уралец не попадал.

"Уличный боксер" в тот вечер находился, что называется, "под мухой". После столкновения решил проучить шофера путем применения к нему физической силы. Быстрым шагом подбежал к водителю, ударил его кулаком в область головы, от чего потерпевший упал на землю. А потом еще и решил добить и без того потерявшего сознание мужчину. После чего спешно ретировался. Когда протрезвел, сообразил, что наломал дров, дал признательные показания, раскаялся в содеянном и принес извинения в адрес потерпевшего", - отметил полковник Горелых.

Сейчас полиция проводит проверку. Окончательное решение будет принято по итогам заключения медработников о степени тяжести травм, причиненных водителю авто.