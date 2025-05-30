Baza: В Югре вскрыта схема заработка на гибели на СВО мужей "чёрной вдовы"

В Нижневартовске, втором по населению городе Югры, вскрыта схема "работы" "чёрной вдовы". Якобы женщина после начала специальной военной операции (СВО) фиктивно женила нескольких одиноких мужчин, потом их убеждали отправиться на поля СВО, а когда они гибли, выплаты за них группа бандитов делила между собой.

Схема якобы была такой. Полицейский находил в базе одиноких, судимых мужчинах с зависимостями. Их подозреваемая отправляла к подставным женщинам, которые впоследствии становились жёнами этих парней. Потом мужей уговаривали заключить контракт с Минобороны. Когда бойцы гибли, их "жёнам" полагалась выплата, которую в итоге члены банды делили меж собой. За три с лишним года спецоперации таких погибших набралось четверо.

По версии telegram-канала Baza, среди задержанных – 45-летний житель Нижневартовска Сергей К., старший лейтенант полиции Александр К. и 48-летняя Наталья Б. Ещё один подозреваемый — 51-летний Виталий П. — пока не задержан. За каждого военного подозреваемые получали не менее 3,5 млн руб. По словам источника, выйти на них смогли после того, как родственница одного из погибших солдат написала заявление в полицию. Жертв могло быть и больше. Началось расследование.