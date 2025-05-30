Павел Губарев возмутился огромной ключевой ставкой

Бывший народный губернатор Донбасса и вдохновитель Русской весны в регионе Павел Губарев возмущен тем, что ЦБ "душит экономику" немыслимо высокой ключевой ставкой. Он прокомментировал сообщение, что "Ростсельмаш" останавливает работу.

Губарев сообщил, что совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин недавно говорил ему, что предприятие закончило 2024 год с большими убытками и находится на грани банкротства. Было уволено 2 тысячи работников, оставшийся штат переведен на 4-дневную рабочую неделю со снижением зарплаты. На складах и площадках завода – огромное количество техники, но купить ее сельхозпроизводители не могут из-за "враждебной", по мнению Губарева, кредитно-финансовой политики ЦБ. Ключевая ставка 21% - это удушение экономики, считает он. Экономический кризис будет только нарастать, а экономика страны идет под откос на радость врагам России, полагает Губарев.

Многие экономисты также резко критикуют ЦБ за ключевую ставку, которая делает невозможной развитие экономики. Негативное ее влияние признал на днях первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает высокую ключевую ставку "проверенным лекарством".