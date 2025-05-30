ЦБ опроверг информацию об ограничении снятия наличных с 1 июня

Ограничения на снятие наличных через банкомат будут касаться лишь тех случаев, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников. Об этом сообщает в Telegram-канале Банк России.

"Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Поясняется, что если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных — не больше 50 тысяч рублей в сутки.

Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ограничения на снятие в банкоматах наличных не коснется большинства россиян. Пострадают лишь дропперы – владельцы карт, которые используют мошенники. До этого Банк России поддержал инициативу правоохранителей о введении ответственности за дропперскую деятельность. Наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, так как нередко жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно