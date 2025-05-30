В одном из "Магнитов" Перми завелась моль

В Перми в одном из филиалов сети магазинов "Магнит" завелась моль. Из-за этого приставы запретили продавать в указанном магазине развесные товары.

Речь идёт о филиале по адресу Крупской, 67. Как оказалось, помещение заражено вредителями продовольственных запасов. Живые огнёвки летали по торговому залу, их лапки и крылья нашли в контейнерах с конфетами.

Серьёзные нарекания вызвало и качество уборки торгового зала. Под стеллажами с фруктами и овощами лежали гнилые продукты, грязь, пыль и мелкий мусор. Не было условий для мытья торгового инвентаря и тары, в служебных помещениях магазина отсутствовали предназначенные для этих целей моечные ванны.

В итоге суд на 20 суток запретил в данной торговой точке продажу пищевой продукции, реализуемой на развес, сообщает управление ФССП по Пермскому краю.