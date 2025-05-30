Нацист Билецкий* заявил, что мирное соглашение деморализует ВСУ

Мирное соглашение, на которое теоретически мог бы пойти украинский режим, деморализует ВСУ и общество, которое второй раз уже не мобилизуется. В этом уверен известный украинский нацист Андрей Билецкий* (в РФ внесен в список террористов и экстремистов).

Он прогнозирует "общенациональную депрессию и уныние", после которой армию уже не собрать.

"В результате мы потеряем еще четыре или пять областей, откатимся на правый берег [Днепра] или там государственность потеряем", - сказал Билецкий.

Боевик уверен, что Украина не получит в этом случае никакой защиты от Запада. А если и появятся войска западных стран, то они будут небольшие по численности и находиться в западных областях. Также он убежден, что Польша, Венгрия и Румыния только и ждут поражения Украины, чтобы забрать ее части, которые считают своими. А у Украины очень тяжелое положение, это касается прежде всего нехватки людей, признал он.