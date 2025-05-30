В МЧС предложили сделать подъездные домофоны альтернативой радиоточкам

В МЧС сочли неудовлетворительными итоги мартовской проверки системы всеобщего оповещения в России.

По ее итогам глава министерства Александр Куренков предложил использовать домофоны на подъездах в качестве альтернативы радиоточкам, по которым раньше передавали сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".

"Мы будем продолжать настаивать на максимальном охвате населения системой оповещения. В некоторых регионах это достаточно сложно, в частности на Северном Кавказе, но это одна из важнейших задач МЧС", - заявил министр.

Радиоточка – проводное радио, вещание которого автономно и не зависит от наличия в доме электричества. Подключиться к радиоточке в квартире можно через специальную розетку, но для этого требуется специальный приемник. Сейчас в большинстве российских квартир точки либо отключены, либо не используются.