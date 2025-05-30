СКР: Акунин* оправдывал террористическую деятельность Украины

Писатель Григорий Чхартишвили* (Борис Акунин*) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины, сообщили Следственный комитет РФ.

В ведомстве заявили, что уголовное дело в отношении писателя направлено в суд.

Акунину* заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и публичном оправдании террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В 2023 году Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. После этого розничная сеть книжных магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановила продажи книг писателя. Издательство "Захаров", выпускавшее книги Акунина*, заявило о том, что его книги отправлены на экспертизу. В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по его произведениям.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов минюста РФ