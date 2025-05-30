Михаил Ефремов подписал первый после колонии контракт на съемки в кино

61-летний Михаил Ефремов получил первый после выхода из колонии контракт. Он сыграет в фильме главную роль. Mash сообщает, что за работу артист получит 13 млн руб., из этой суммы ему, якобы, уже выплачен задаток в 3,5 млн руб.

Ожидается, что съемки начнутся в конце августа в Москве, также съемочная группа будет работать в Белоруссии.

Пока Ефремов, со слов его окружения, занимается восстановлением здоровья.

Актер вышел из колонии в Белгородской области 9 апреля. Он сразу отправился в Москву – в свою старую квартиру.

8 июня 2020 г. Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет. В марте 2025 г. он получил УДО.