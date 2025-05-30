Екатеринбургский митрополит заявил, что меры по повышению рождаемости способствуют лишь "народозамещению"

Граждане постсоветских республик рожают в разы больше детей, чем россияне. Меры по повышению рождаемости в России ускоряют "замещение" ее граждан мигрантами.

Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на международном женском форуме "Единство. Согласие. Развитие" в Екатеринбурге.



Государство, будучи заинтересованным в увеличении рождаемости в стране, мерами социальной поддержки пытается стимулировать этот процесс. Многодетным семьям выдают квартиры, выделяют материнский капитал, но при этом "взрывных" демографических изменений не происходит, обратил внимание митрополит.

"Ключи от новых квартир все чаще получают семьи новых граждан, перешедших в нашу страну из постсоветских республик. Я подчеркну, это те люди, кто и так родил бы множество детей, но просто теперь им еще за это дали денег. Получается, что коренные жители работают, жертвуя часто для этого своими семьями, чтобы своими налогами и взносами оплатить собственное замещение людьми иной культуры и иных ценностей", - заявил митрополит Евгений.

Он подчеркнул, что среди ценностей народов Средней Азии есть такая ценность, как "деторождение". Приезжие граждане соседних республик хранят эту ценность деторождения, и это естественным путем приводит к замещению коренного населения "пришлыми" (по выражению митрополита), а меры социальной поддержки со стороны государства только усиливают скорость этого замещения, сделал вывод митрополит.