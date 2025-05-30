30 Мая 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

В Перми задержали 17 человек за организацию незаконной миграции и фальсификацию экзаменов по русскому языку

В Перми задержали 17 человек. Их обвиняют в организации преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения, участии в преступном сообществе, а также в организации незаконной миграции, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

С 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники, а также сотрудники коммерческой организации организовали преступное сообщество под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку.

Члены преступного сообщества из числа сотрудников коммерческой организации на территории Москвы, Пермского края, Тульской и Самарской областей искали агентов, которые организовывали проведение экзамена в субъектах РФ, а также лиц, тестировавших мигрантов.

Агенты, в свою очередь, находили иностранных граждан и лиц без гражданства с целью фальсификации их реального уровня необходимых знаний для выдачи им сертификатов, необходимых для получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства России.

Сфальсифицированные экзаменационные материалы вместе с денежными средствами и копиями документов иностранных граждан и лиц без гражданства направлялись из территориальных локальных центров через коммерческую организацию в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого, достоверно зная о фальсификации, принимали решение о выдаче вышеуказанных сертификатов.

Члены преступного сообщества создали условия для незаконного нахождения на территории России не менее 200 иностранных граждан.

17 фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Двум организаторам преступного сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов - мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Преступления выявлены при содействии оперативных сотрудников ГУЭБ МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, а также УФСБ России по Пермскому краю.

Следователями и криминалистами СК России продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: мигранты, фальсификация, экзамен, русский язык


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