30 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Социальные проекты молодых вологжан получат гранты поддержки в увеличенном размере благодаря поддержке Губернатора

В Вологодской области подвели итоги первого сезона областного конкурса молодежных проектов.

«Увеличили размер грантов для победителей областного конкурса молодежных проектов до 400 тысяч рублей, ранее максимальная сумма поддержки одного проекта составляла 250 тысяч рублей. По результатам первого сезона в общей сложности направим пять миллионов рублей: выбрали 14 лучших социально значимых инициатив из 119 поступивших. Отмечу, что в число победителей вошли проекты молодежи из разных муниципалитетов нашего региона, все они отражают широкий спектр социальных, культурных и образовательных направлений. Продолжим раскрывать потенциал нашей молодежи, впереди – второй сезон областного конкурса», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Инициативы молодых юношей и девушек будут реализованы на территории Вологодчины в 2025 и 2026 годах. Среди победителей первого сезона областного конкурса молодежных проектов:
• Егор Орехов, проект «Молодежная фиджитал-лаборатория цифрового моделирования технологической среды – 35»: Павел Земсков, проект «Я выбираю спорт»; Наталья Житова, проект «Межрегиональный студенческий медицинский отряд «Вологодские зори»; Вера Оборина, проект «Эмоциональный капитал»; Екатерина Збродова, проект «Череповецкая Школьная Киберспортивная Лига»; Алексей Ветюков, проект «Фотоальбом «Призраки Тотемского уезда»; Маргарита Капиталинина, проект «Десант Победы»; Гюзель Чапуль, проект «Первый раз в Юнармейский класс»; Екатерина Пашинская, проект «Клуб молодых мам, выпускниц всех форм попечения «Успешная мама»; Лидия Соколова, проект «Фестиваль молодёжного творчества ВОГУ.ФЕСТ», Татьяна Семенкова, проект «СЕМЬ шагов»; Татьяна Летовальцева, проект «Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округ»; Ульяна Белькова, проект «Литературная видеостудия для подростков «Есть контакт»; Юлия Демидова, проект «По следам ушедших деревень».

Ранее Георгий Филимонов сообщал, что впервые в истории региона сразу 19 инициатив молодых вологжан стали победителями одного сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты», который реализуется по инициативе Президента в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Молодежь Вологодчины привлекла в область более 10,4 миллиона рублей федеральных средств, до этого эта планка не превышала и 7,5 миллиона рублей. Социальные инициативы вологжан будут реализованы на территории региона в 2025-2026 годах и затронут сферы патриотического воспитания, волонтерства, культуры, туризма, экологии, науки и просвещения.

Такой значимый результат во многом стал ощутим благодаря работе Молодежного грантового офиса, организованной по поручению Губернатора Георгия Филимонова. Его специалисты продолжают оказывать консультации для разработки социальных проектов. Записаться на ближайшие онлайн-консультации и задать интересующие вопросы можно по ссылке.

Теги: георгий филимонов, гранты, социальные проекты, молодые вологжане


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