СК: В Курской области 54 тысячи жителей признаны потерпевшими из-за атак ВСУ

Более 54 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими в результате преступлений ВСУ, сообщает Следственный комитет России.

"Следователями признаны и допрошены в качестве потерпевших более 54 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что судьба почти 800 жителей приграничных районов Курской области до сих пор неизвестна. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов. Среди них четверо детей.

В апреле в МЧС сообщили, что более двух тысяч человек из приграничья Курской области с 12 марта (тогда был освобожден город Суджа) восстановили связь с родственниками.