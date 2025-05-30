Екатеринбургский митрополит: Вымирающая Россия не создала ни одного мультфильма о семейных ценностях

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что в России плохо идёт работа над формированием позитивного образа благополучной и многодетной семьи, и в стране нет произведений массовой культуры, посвященных этому.

"Может быть, кто-то скажет, что семья – это скучно и неинтересно, что "такой фильм не будут смотреть. Но это ложь", - сказал владыка на III Международном женском форуме в Екатеринбурге.

Он привел примеры зарубежных мультфильмов, подчёркивающих ценность семьи, которых нет в России.

"Самый длинный в мировой истории американский анимационный фильм, ситком "Симпсоны", уже без малого 40 лет идет. 36 сезонов, 790 серий. Уже 40 лет показывает любящую крепкую семью с тремя детьми. А вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы, при всех их достоинствах и поучительности, не создали привлекательный образ счастливой семьи. В прекрасном и поучительном мультипликационном сериале "Смешарики" герои хоть и дружат, но живут по одному. Они одинокие и счастливые. А в жизни [так бывает] очень редко. В мультфильме "Маша и Медведь", любимом многими, Маша настолько самостоятельная, что мы не знаем, а вообще есть ли у нее семья? Как она выглядит? Как выглядит ее отец?" - отметил митрополит.