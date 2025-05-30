30 Мая 2025
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Фото: t.me/babushkin30

Второе заседание профильной комиссии Госсовета провел Игорь Бабушкин

"После победы практически все наши бойцы, вернувшись домой, получат статус ветерана. Поэтому уже сегодня в проактивном режиме мы должны выявить весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются или же могут столкнуться ветераны боевых действий – участники СВО и члены их семей, чтобы проанализировать их и найти пути решения. Именно это является главной задачей соответствующей комиссии Госсовета, второе заседание которой прошло сегодня", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатора Астраханской области, глава профильной комиссии Госсовета Игорь Бабушкин. 

Президент не раз подчеркивал, что социальные гарантии для всех участников спецоперации должны быть абсолютно одинаковыми, ведь все они равны, вне зависимости от того, кто в каком статусе воевал и защищал Отечество, отмечает Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

По мнению главы комиссии, решить многие насущные вопросы нам поможет базовый стандарт мер соцподдержки. Независимо от региона проживания и статуса, ветераны должны иметь одинаковые возможности и порядок их получения.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Сегодня мы обобщаем лучшие региональные и отраслевые практики с целью выработки комиссией предложений, которые будут представлены в Президиум Госсовета и лягут в основу доклада Президенту для принятия необходимых решений", - сообщил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, комиссия госсовета, ветераны, соцстандарт


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