30 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области предложили создать Министерство счастья

Заместитель губернатора Свердловской области и министр здравоохранения Татьяна Савинова предложила создать в регионе Министерство счастья. Об этом она заявила на III Международном женском форуме "Единство. Согласие. Развитие" в Екатеринбурге.

"Такое продуктивное пятничное утро. Сегодня такая собралась концентрация женской энергии, женского интеллекта, женской красоты и женского счастья. Сегодня слово "счастье" звучало так много раз. И, я думаю, что всем нам пора подумать о создании, наверное, Министерства счастья. И я абсолютно точно убеждена, что счастье можно измерить. И мы будем над этим думать", – сказала Савинова.

Она также отметила, что за последнее время роль женщины в обществе сильно изменилась. Если традиционно женщина воспринималась исключительно как хранительница домашнего очага, то сегодня женщина – это "отдельный мир со своим статусом, признанием и уважением в обществе".

Как подчеркнула глава свердловского Минздрава, женщины более эмпатичны, нежели мужчины. Поэтому в бюджетных сферах, в частности, в образовании и здравоохранении, представительниц прекрасного пола больше. Кроме того, Татьяна Савинова указала на важность баланса между работой и личной жизнью, который важно соблюдать всем женщинам, и поделилась, как это делает она сама.

"Все свои дела я раскладываю в три коробки. Первая "коробка" – "Я – это только Я". Вторая – "Я и моя семья". Третья – "Я и моя работа", – рассказала Савинова.

По ее словам, все три аспекта взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга.

"Ты не можешь быть успешен на работе, если не успешен в семье. Если ты не находишь время на свои личные и семейные дела, то на работе ты тоже не будешь успешной", – указала чиновница.

Сейчас многие женщины примеряют на себя разные социальные роли, совмещая бизнес и социальное направление на работе, добавила она.

Напомним, что с идеей создания Министерства счастья в России выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Теги: Министерство счастья, Татьяна Савинова, три коробки


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