Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников "Уралкалия"

В компании "Уралкалий" началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. 1 088 детей в возрасте от семи до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании "Уральские самоцветы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Будет организовано четыре смены. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки и студии по интересам, профориентация. Организовано психолого-педагогическое сопровождение.

500 детей в возрасте от девяти до 15 лет отдохнут в детских оздоровительных лагерях "Дружба" и "Сказка".

При оплате путевки взнос родителей-сотрудников "Уралкалия" составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края, берет на себя компания.

"Организация летней оздоровительной кампании является для "Уралкалия" одним из приоритетных направлений социальной политики, ориентированным на поддержку семей сотрудников. На финансирование детского отдыха в этом году компания направит более 67,5 млн рублей. В ходе кампании дети смогут принять участие в разнообразных спортивных, творческих и образовательных мероприятиях, что будет способствовать их всестороннему развитию", - заявила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.

"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).