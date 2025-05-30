Орлов потребовал использовать все возможные ресурсы в уборке Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал использовать все возможные ресурсы в уборке города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, заявление прозвучало на совещании с руководством районов уральской столицы. Темой обсуждения вновь стала уборка. Орлов в очередной раз признал, что ее качество в этом году "находится на непозволительно низком уровне". По его словам, администрации районов не используют все доступные механизмы.

"Жители и гости хотят видеть уральскую столицу чистой. Для этого нужно использовать все возможные ресурсы", - поставил задачу градоначальник.

Алексей Орлов весь май критикует уборку Екатеринбурга. На прошлой неделе он заявлял, что эта работа никуда не годится. А еще раньше мэр обещал "жесткие кадровые решения".