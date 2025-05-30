Уральская компания выплатила военным 15 млн рублей за первый сбитый F-16

Российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне СВО, выплачено 15 миллионов рублей, сообщает уральская компания "ФОРЭС".

Уточняется, что награждение состоялось 29 мая на приграничной территории в присутствии командования.

"Денежные сертификаты на общую сумму 15 млн рублей вручили 12-ти военнослужащим", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 13 апреля Минобороны России официально сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 воздушных сил Украины.

В июне 2024 года гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ заявил, что военнослужащие, которые первыми собьют истребитель F-16, получат 15 миллионов рублей.

С инициативой поощрять российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших немецкие боевые танки Leopard 2 или американские Abrams, а также боевые самолеты F-15 и F-16 в зоне спецоперации, "ФОРЭС" выступил в январе 2023 года.

В сентябре 2023 года сообщалось, что компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим целую колонну бронетехники противника в зоне СВО. Каждый член экипажа получил по 1 млн рублей, механик-водитель – 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника Илью Гаврилова, комментарии которого звучат в ролике, облетевшем всю страну.