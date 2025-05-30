ЦИК заказал видеостену для выборов за 12 миллионов рублей

Центризбирком России заказал установку видеостены (медиаэкран) в здании комиссии в Москве к единому дню голосования (в этом году – 14 сентября). И эта видеостена, на которую будут выводить ход голосования и предварительные результаты, обойдется в 12,5 млн руб., пишут "Ведомости".

Хотя никаких крупных, федеральных кампаний в этом году нет, ЦИК все равно хочет наблюдать за выборами на красивом медиаэкране, такой в здании комиссии устанавливают ежегодно на протяжении шести лет. Ведомство не закупает оборудование: каждый раз экран демонтируют после проведения выборов. При этом стоимость видеостены с каждым годом увеличивается, отмечает издание. Не известно, почему ЦИК не закупит один раз оборудование в свою собственность, чтобы потом просто ежегодно объявлять тендер на обслуживание и выведение данных на экраны (ведь выборы будут проводиться каждый год).

Эксперты отмечают, что видеостена доступна для очень небольшого количества человек: аккредитованных журналистов и самих сотрудников ЦИК. Видеотрансляций непосредственно с участков не ведется, то есть контролировать ход выборов с помощью медиаэкрана невозможно. На его фоне можно только делать эффектные кадры для СМИ, говорят наблюдатели.