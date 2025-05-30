Высказывание депутата Югры об "исторической родине узбеков" проверит комиссия по этике

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, секретарь Ханты-Мансийского РО ВПП "Единая Россия" Борис Хохряков прокомментировал скандальное заявление депутата партии КПРФ Халида Таги-Заде, назвавшего Югру "исторической родиной узбеков", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Telegram-канале Хохряков сообщил, что реплика депутата Таги-Заде не являлась выступлением, но ее неоднозначность могла дать ход дискуссии не по теме обсуждаемого вопроса. Именно поэтому он, как председатель думы, свернул дискуссию.

Борис Хохряков заявил, что комиссия по этике всесторонне рассмотрит данный инцидент и даст необходимую оценку высказывания депутата Таги-Заде, спикер парламента также напомнил, что "спонтанная и необдуманная реплика не должна нарушить в нашем общем добром и гостеприимном доме, в Югре, мир и взаимопонимание".

"Всколыхнуть социально-политическую ситуацию в любом регионе можно на раз, закинув в публичное обсуждение всего две темы - религиозную или межнационального общения (тема мигрантов вшита и в одну, и другую). И делать этого категорически нельзя. Югра всегда отличалась тем, что здесь дружно живут люди огромного количества национальностей. Живут в уважении друг к другу, в мире и добрососедстве. Считаю, что в Югре выстроена система взвешенного регулирования межнациональных отношений. Это чрезвычайно важная и сложная тема, которая требует осторожного и вдумчивого подхода", - заявил Хохряков.