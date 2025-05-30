Тагильский подросток заплатит 300 тысяч школьнику, которого он бросил на землю

В Нижнем Тагиле суд взыскал компенсацию в пользу мальчика, получившего травмы возле школы. Деньги должен выплатить другой подросток.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в октябре прошлого года. После уроков 14-летний школьник подошел к 12-летнему ученику. Старший схватил младшего, поднял его и бросил через плечо на землю, после чего упал на него сверху.

В результате пострадавший мальчик получил переломы локтевой и лучевой костей, а также костей правого предплечья нижней трети со смещением. По итогам проверки прокуратура подала иск о компенсации морального вреда. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с 14-летнего подростка и его законных представителей 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.

Ранее на Среднем Урале суд взыскал компенсацию с подростка-мигранта, избившего свою одноклассницу.