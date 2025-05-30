30 Мая 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

73% учителей отмечают ухудшение здоровья школьников, депутаты ГД обеспокоены

Треть учителей считают физическую подготовку российских школьников низкой, 60% - средней. Хорошей физподготовку детей не считает почти никто. И хотя она не является синонимом здоровья, тем не менее, очень тесно связана с общим состоянием здоровья. А оно внушает тревогу.

Эту проблему депутаты ГД намерены обсудить с министрами 11 июня во время "правительственного часа". Тема проста: "Охрана здоровья школьников и развитие физкультуры и массового детско-юношеского спорта". Как говорит председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, дети, регулярно занимающиеся спортом, и учатся лучше, поскольку спорт укрепляет здоровье, улучшает память, внимание, целеустремленность, которых так не хватает современным детям.

При этом дела с физкультурой в школах обстоят не очень хорошо. У трети школ вообще нет оборудованной спортивной площадки на своей территории. Чем же дети там занимаются на уроках физкультуры? Если в младших классах практически нет детей, которым не нравятся уроки физкультуры, то в 5-9-х классах их уже 7%, а в старших классах - 18%. Такого быть не должно, это неестественно, считает Леонов.

Сейчас 73% учителей считают, что физическое состояние современных детей хуже, чем в начале 2000-х. Дети стали слабее. А нагрузка на них только растет. Сколько можно? Дети ведут малоподвижный образ жизни, усугубляющийся гаджетами, а еще с возрастом подвергаются влиянию вредных привычек, например курению вейпов или табака.

Необходимо развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры школ, а это не только спортзалы, но и уличные спортивные площадки. Также в школах нужны программы здорового образа жизни. Все это будет обсуждаться в Госдуме.

В декабре 2024 года Леонов сказал, что у российских школьников растет количество психических расстройств. А в целом состояние здоровья российских детей внушает большую тревогу. Как признают сами власти, процент здоровых детей очень невелик - их не более 12%, заявила в 2023 году член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. К концу школы полностью здоровых детей почти не остается.

Теги: здоровье, дети, школа


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