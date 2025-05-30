Группировка МЧС собрала со дна моря в Анапе более 400 тонн нефтепродуктов

В МЧС России рассказали, как сейчас обстоит ситуация со сбором мазута в Керченском проливе и на прилегающем черноморском побережье.

В целом в проливе с начала работ очищено 549 км берега, собрано более 164 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, на площадки временного хранения вывезено более 119 тыс. тонн.

"В прибрежных зонах города-курорта Анапа и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря: совершен 6 321 спуск; с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 7,4 тыс. квадратных метров дна; собрано 415 тонн нефтедобывающих отходов", - сообщили в пресс-службе министерства.

На этой неделе в сеть попали кадры с пляжей Анапы: видно, что туристы не только гуляют по берегу, но и купаются в воде, загрязненной мазутом. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи города до сих пор не пригодны для отдыха.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.