Дуда назвал бандеровцев убийцами и военными преступниками

Польский президент Анджей Дуда категорически осудил прославление украинским режимом бандеровцев из ОУН-УПА (зарещенная в РФ террористическая организация), которые были военными преступниками.

Он рассказал, что, когда приезжает на Украину, его встречают люди с повязками в цветах бандеровского флага. И он не может это принять. А те еще не понимают почему. Причина в том, что бандеровцы массово убивали поляков. Для Польши они навсегда преступники и убийцы, что бы по этому поводу ни думали в Киеве.

"Для нас они просто обычные военные преступники, убийцы, геноцидники, и так мы всегда будем их называть", – подчеркнул Дуда.

Тема бандеровщины фигурировала во время президентской кампании в Польше. 18 мая там прошел первый тур, 1 июня состоится второй. Один из кандидатов 42-летний Кароль Навроцкий, который является президентом Института национальной памяти, а ранее был главой Музея Второй мировой войны в Гданьске, в январе заявил, что не верит в то, что Украина позволит эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится правды. Бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков, и нынешний правящий на Украине режим пытается это замолчать. Так что Киеву не видать членства в ЕС и НАТО, пока он не признает преступлений бандеровцев.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - сказал Навроцкий.

Победу во втором туре прочат другому кандидату - либералу Рафалу Тшасковскому. Но его позиция по этому вопросу вряд ли будет противоречить общему мнению поляков. Правда, он может не педалировать эту тему.