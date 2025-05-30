"Россети Урал" получили награду за лучшую программу страхования персонала

Проект компании "Россети Урал" занял первое место в номинации "Лучшая программа страхования персонала" специализированной премии Insuranse Excellence Awards (IEA) "Корпоративный страхователь года – 2025".

22 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоялась первая специализированная профессиональная премия Insuranse Excellence Awards (IEA) "Корпоративный страхователь года – 2025" для компаний – лидеров и профессионалов в области корпоративного страхования.

Награды были вручены в номинациях: "Лидер цифровизации", "Сила партнерства", "Лучшее корпоративное решение", "Лучшая программа страхования персонала", "Корпоративный страхователь года".

Компания "Россети Урал" представила проект "Страхование без компромиссов: здоровье персонала под надежной защитой". Он посвящен разрушению стереотипа о том, что качественная и полноценная забота работодателя о здоровье персонала возможна только через дорогостоящие программы ДМС. Специалисты компании используют все доступные инструменты без дополнительной финансовой нагрузки на бюджет предприятия. Это позволяет добиться значимых результатов в профилактике, раннем выявлении критических заболеваний и своевременном лечении сотрудников.

"Сохранение здоровья персонала нашей компании является важнейшим условием роста эффективности производства. Наша политика заключается не только в создании безопасных условий труда, но и в системной работе по формированию культуры здоровья среди сотрудников, включая меры поощрения и поддержки их здорового образа жизни. Важно, что к каждому сотруднику применяется индивидуальный подход, направленный на достижение главного результата – своевременного получения качественной медицинской помощи. Комплексное использование различных механизмов поддержки позволяет нашим специалистам находить решения даже в самых сложных случаях", – отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Отметим, что "Россети Урал" стала одной из первых, кто масштабировал принципы национального проекта "Здравоохранение" прямо на производственные площадки. Три года назад компания стала "пилотом" регионального проекта "Добро на предприятие", реализуемого в масштабах нацпроекта РФ "Здравоохранение", в рамках которого сотрудники прошли профилактические медицинские осмотры по полисам ОМС, не покидая территорию компании.

Проект, начавшийся три года назад как разовая акция, превратился в устойчивую систему заботы о здоровье сотрудников, охватившую тысячи человек и обеспечившую реальную профилактику критических заболеваний. С каждым годом число участников профилактических мероприятий увеличивается. Три года назад было более 700 человек, через год – уже около 2 тысяч человек, включая работников отдаленных производственных отделений. В 2024 году эта цифра составила уже более 4 тысяч, включая сотрудников свердловского филиала, аппаратов управления челябинского и пермского филиалов, а также коллег из исполнительного аппарата компании в Екатеринбурге.

Напомним, что в 2024 году "Россети Урал" подписала ряд соглашений с учреждениями здравоохранения с целью совместной реализации профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья сотрудников электросетевой компании. В июле в Екатеринбурге были достигнуты договоренности о сотрудничестве между ПАО "Россети Урал" и ГАУЗ СО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики". В ноябре аналогичный документ был подписан в Перми с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики".