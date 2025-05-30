Большинство россиян хотело бы обновления государственных элит – опрос

Среди россиян однозначно есть запрос на обновление людей, являющихся властью, об этом говорят итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). К приходу новых управленцев во власть положительно относится 61% респондентов, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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При этом новые люди "должны обладать новыми качествами", добавляет социолог. Так, на первое место среди требований к управленцам россияне ставят честность, заботу о народе. Также в топе профессионализм, ответственность, близость к людям, патриотизм, компетентность, передает "Коммерсант".