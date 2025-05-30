В районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели взрывы

Два взрыва прогремели в пятницу рано утром в районе бухты Десантная во Владивостоке, сообщило правительство Приморского края.

В результате происшествия повреждений и жертв нет. В бухту прибыли специальные и экстренные службы. Место ЧП оцепили, движение между бухтами Шамора и Щитовая было перекрыто.

"В настоящее время угроза нейтрализована", - сообщили власти. Подробности инцидента не приводятся.

SHOT пишет, что грузовики увезли с места два легковых автомобиля, накрытых брезентом.

Согласно данным Минобороны РФ, в бухте Десантная прежде проходили учения больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. Так, в феврале экипаж большого десантного корабля "Ослябя" вместе с подразделениями соединения морской пехоты отработал там погрузку военной техники.