ВСУ атаковали Курск беспилотниками, ранен мужчина

ВСУ прошедшей ночью атаковали Курск дронами, пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, с осколочными ранениями госпитализирован 27-летний мужчина, в момент атаки он ехал в автомобиле.

Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы №1 - в стационаре выбиты окна. Среди пациентов пострадавших нет, уточнил Хинштейн. Также повреждения получили многоквартирные дома.

По данным Минобороны РФ, с 20.00 29 мая до 7.00 30 мая силами ПВО уничтожены 27 украинских БПЛА. 15 из них сбиты над Белгородской областью, 12– над Курской.

На прошлой неделе беспилотник ВСУ атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки. Это уже четвертый раз, когда глава района попадает под атаку. В марте украинские военнослужащие с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, на котором передвигался глава района, перевозивший хлеб. Мужчина также получил ранение.