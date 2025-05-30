NYT: Российская армия движется самыми быстрыми темпами с конца 2024 года

В мае Российская армия продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024, освобождая в среднем по 14 квадратных километров ежедневно. Об этом пишет The New York Times, анализируя динамику изменения линии фронта.

При этом издание исходит из украинских данных, которые стремятся занизить площадь освобождаемых Россией территорий. С начала мая эта площадь превысила 412 квадратных километров. В основном это территория ДНР, где российские военные наступают между Красноармейском (укр. Покровском) и Дзержинском (укр. Торецком). Также есть успехи в Запорожской и Сумской областях

По мнению западных аналитиков, Россия не собирается останавливаться на фоне переговоров до достижения приемлемых условий.

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил на днях, что площадь освобожденной от украинской оккупации части региона впервые с начала СВО превысила 75%. Ни один из воссоединенных регионов пока еще полностью не освобожден.