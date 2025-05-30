30 Мая 2025
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

"Открытый и неконфликтный руководитель". Каким был первый год работы Руслана Кухарука на посту главы Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук проработал первый год в новой для себя должности. За это время под его руководством произошли "тектонические сдвиги" в работе окружных властей, закончена или существенно ускорена реализация крупных проектов, администрация региона наращивает поддержку участников специальной военной операции. Подробнее о первых 12 месяцах работы Руслана Кухарука в качестве сначала исполняющего обязанности, а потом – губернатора Югры читайте в материале Накануне.RU.
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Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию, в 2001 г. – Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция" (с отличием). До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени.

29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени. С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран на этот пост, где за последующие шесть лет показал себя крайне эффективным руководителем. Согласно индексу качества городской среды за 2023 г., подготовленному Минстроем России и институтом развития ДОМ.РФ, Тюмень вышла на второе место среди 1 тыс. 117 городов страны, где проводился мониторинг (индекс рассчитывался по 36 параметрам).

С 30 мая 2024 г. Руслан Кухарук – и.о., с 8 сентября – губернатор Югры. Во время встречи в Кремле президент России сообщил новому руководителю автономного округа о своей надежде на то, что политик использует тюменские наработки на более высоком уровне. Важной стратегической составляющей своей политики новый губернатор избрал принцип "работать там, где живут люди".

Руслан Кухарук, Владимир Путин(2024)|Фото: kremlin.ru

Сразу после назначения политик отправился в поездку по округу, и за лето 2024 г. посетил все районы автономного округа. Там он встречался с жителями, интересовался их проблемами, после комплексно решая их. Одна из ключевых характеристик стиля руководства губернатора – системный подход к развитию региона, то есть создание чётко работающих "вдолгую" механизмов и институтов, призванных в долгосрочной перспективе решать любые задачи.

Ханты-Мансийский автономный округ – один из мировых лидеров нефтедобычи: в регионе добывают 40% российской и 5% мировой нефти. Это даёт базу для высокого темпа экономического развития и более быструю, нежели запланировано ранее, реализацию различных проектов, которая идёт под руководством и при участии Руслана Кухарука.

Важный для югорчан объект – Нижневартовскую окружную больницу – удалось полностью завершить уже к осени 2024 г.: в сентябре клиника открыта, она стала важным медицинским центром восточной зоны Югры. В больнице – более 40 отделений, размещенных в шести корпусах, общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Ежегодно учреждение будет принимать до 35 тысяч пациентов.

Центральная окружная клиническая больница в Нижневартовске(2024)|Фото: Департамент здравоохранения Югры

Второй мост через Обь вблизи Сургута, который важен не только для экономической столицы Югры, но и для других регионов большой страны, сдадут досрочно: уже осенью нынешнего, 2025 г., решение об этом принято уже во время работы на посту Руслана Кухарука. Кроме того, различные показатели развития экономики позволяют платить работникам различных отраслей высокие зарплаты. В конце 2024 г. Югра попала в топ-10 регионов, где 40% работников получают более 100 тыс. руб. в месяц.

Настолько же системно, как и над экономическими или социальными, губернатор Руслан Кухарук и власти округа решают другие задачи, влияющими на качество жизни югорчан. В регионе возводят различные образовательные, социальные, спортивные, культурно-досуговые учреждения, и каждое из них – ответ главы региона на просьбы или наказы жителей автономного округа. Важной частью такой работы губернатора является поддержка участников специальной военной операции (СВО).

27 мая 2025 г. Руслан Кухарук усилил поддержку участников спецоперации: выросла единовременная выплата тем, кто заключит контракт о прохождении военной службы. Тем, кто сделает это через военкомат Югры или пункт отбора по контракту третьего разряда в Ханты-Мансийске с 26 мая по 31 июля, единовременная выплата составит 2,65 млн руб. Кроме того, по истечении 30 месяцев военной службы (при условии её продолжения и участия в специальной военной операции) бойца поддержат дополнительно: он будет получать по 150 тыс. руб. каждые два месяца.

Российские военные(2025)|Фото: Накануне.RU

Это не единственный метод участия Руслана Кухарука в судьбах участников СВО и тех, кто живёт недалеко от линии боевого соприкосновения. Губернатор регулярно бывает в зоне СВО, а также помогает её участникам и ветеранам. Политик стал наставником регионального проекта "Герои Югры". Руслан Кухарук отметил, что ключевая задача в работе – организовать процесс так, чтобы лидерские качества проявились в эффективности работы правительства региона, муниципальных команд и деятельности окружных ведомств.

"Главный мой принцип – работать для людей. Важна оценка тех, для кого мы работаем", – сказал Руслан Кухарук.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что первый год работы был эффективным и результативным.

"Повысилась результативность работы государственного аппарата автономного округа – и правительства, и муниципалитетов. К этому привела реорганизация правительства Югры, когда поменялось более половины руководителей", - сказал Безделов.

Руслан Кухарук на одной из сессий выставки ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

При Руслане Кухаурке сменился мэр Сургута.

"Знаковым событием стало введение больницы в Нижневартовске. Главное, что Руслан Кухарук стал более глубоко работать с муниципалитетами, которые отзываются о нём как о требовательном и комфортным в работе губернаторе, который не только требует, но и помогает", - сказал Александр Безделов.

По мнению эксперта, Руслан Кухарук глубоко погружён в жизнь муниципалитетов, что приводит к положительным откликам на работу главы региона.

"Получив пост губернатора, он стал гораздо более открытым главой региона: сразу же завёл telegram-канал с открытыми комментариями, есть группа специалистов, которая отрабатывает информацию из них. Во-вторых, изменена форма "прямых линий", они стали более эффективными. Губернатор погружается в большое количество вопросов муниципалитетов, в сотрудничестве решая проблемы. Сюда же относится неконфликтность – Руслан Кухарук всеми силами избегает политических конфликтов, будучи более открытым к диалогу. Всё, что присуще тюменской школе управления, мы видим в работе Руслана Кухарука", - сказал Александр Безделов.

Руслан Кухарук на пленарной сессии "ТЭК России: технологии, экономика, кадры" на форуме "Нефтяная столица" в Сургуте(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Руслан кухарук, губернатор, Югра


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