В Белом доме считают справедливым опасение Москвы по поводу Украины в НАТО

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог называл "закономерной обеспокоенностью" России желание Кремля закрепить нерасширение НАТО на восток. Ранее сообщалось, что на переговорах с Украиной, США и Западом в целом президент РФ Владимир Путин хочет потребовать письменных гарантий невступления в альянс Украины, а также Грузии, Молдавии и других республик, ранее входивших в состав СССР.

"Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается", - сказал Келлог в эфире ABC News.

По словам Келлога, такой позиции (о неприсоединении Украины к НАТО) придерживаются помимо США еще минимум четыре члена альянса. Дипломат напомнил, что для присоединения к НАТО нужно одобрение всех 32 уже действующих участников блока.

Также Келлог прокомментировал ситуацию с прямыми переговорами Киева и Москвы и посоветовал украинской стороне быть терпеливее.

"Я говорил с [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле, он также еще не видел [меморандум России]. Я всегда предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь [на переговоры]. Нужно показать, что вы настроены серьёзно",— сказал Келлог.