Мошенники теперь звонят россиянам от имени вузов

Новую схему обмана стали применять телефонные аферисты.

С конца учебного года мошенники представляются сотрудниками деканата вуза или его архивных служб. Студентам предлагается подтвердить учетную запись на "Госуслугах", чтобы получить стипендию и продолжить обучение. Людям с высшим образованием аферисты предлагают пройти тестирование или опрос в несуществующей "Национальной системе учета образования" или подтвердить наличие диплома.

После этого злоумышленники действуют стандартным способом — выманивают данные для входа на "Госуслуги" либо сообщают о взломе аккаунта и предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет. По словам экспертов, "звонки из деканата", особенно если используется название вуза, повышает доверие потенциальной жертвы, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что мошенники под видом продажи ответов на ЕГЭ крадут персональные данные у выпускников.