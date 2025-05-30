Раскрыты цепочки поставок нелегального оружия с Украины в Европу

Нелегальная торговля оружием на Украине целиком контролируется международной организованной преступностью при спонсорстве западных стран.

Об этом сообщила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, через Молдавию оружие попадает в Европу, Африку и страны Ближнего Востока. Крупнейшие хабы располагаются в Албании и Финляндии.

Прежде всего, оружие попадает в руки криминальных структур. При этом спецслужбы стран Европы осведомлены о продаже оружия, однако данная тема замалчивается, указала Жданова.

По словам экспертов, это усиливает международный терроризм, а после окончания конфликта вокруг Украины Европу наводнит еще больше оружия, сообщают "Известия".