Бизнес столкнулся с проблемами при подаче заявлений на обработку данных в РКН

В России представители бизнеса столкнулись с проблемами при попытке отправить в Роскомнадзор форму подачи заявления на начало обработки персональных данных.

Соответствующая страница сайта ведомства не работала долгое время. На этом фоне бизнесмены били тревогу, опасаясь крупных штрафов за непредставление информации, которые начинают действовать с 30 мая.

В ведомстве подтвердили сбои в работе ресурса, объяснив это большим количеством запросов. Юристы не ожидают больших проблем для бизнеса. По их словам, заявления можно отправить и другими способами, сообщает Forbes.