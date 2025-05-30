Стало известно о составе российской делегации на переговорах 2 июня

Состав делегации России на переговорах с Украиной, которые пройдут 2 июня, не изменится.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Та же российская делегация, исходим из этого", — сказала она.

В МИД РФ заявили, что Москве в контексте урегулирования конфликта на Украине нужны юридически обязывающие механизмы, гарантирующие невозможность возобновления кризиса.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.