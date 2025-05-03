Новороссийск оправляется от атаки БПЛА

В Новороссийске продолжаются поквартирные обходы домов, пострадавших от массированной атаки киевского режима. В Восточном районе выбиты стёкла в 22 квартирах. Вскоре их восстановят. Электричество и интернет уже есть.

В Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры. 31 пострадала: выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Ещё в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены. Обследование территории продолжается.

"Основная задача – оперативно составить все акты обследования помещений, чтобы жители смогли получить как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества. Подрядчики и управляющие компании многоквартирных домов также окажут помощь", - написал в своём telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.