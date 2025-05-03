В Екатеринбурге особняку у резиденции губернатора отказали в статусе объекта культурного наследия

В Екатеринбурге региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) отказало во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия особняка Рожнова. Здание, построенное во второй половине XIX века, соседствует с резиденцией губернатора Свердловской области, и, как говорится в решении, "обладает признаками культурного наследия".

Документ об этом опубликован на сайте управления. В силу он вступил позавчера, 1 мая.

"Ъ-Урал" напоминает, что ранее здание находилось в муниципальной собственности, но в феврале 2025 г. ушло с аукциона. Победителем стала компания "Инокс", принадлежащая "Русской медной компании" (РМК), итоговая стоимость здания составила 59 млн руб.