Глава РПЦ покинул Россию

В поездке первосвятителя сопровождает личный секретарь епископ Раменский Алексий. В аэропорту "Гейдар Алиев" предстоятеля РПЦ встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий, чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, заместитель председателя государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев, сообщает пресс-служба патриарха.

Патриарх Кирилл улетел за границу. Его принял Азербайджан.



