Зеленский: Киев не может гарантировать безопасность политиков, которые приедут на День Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное его российским коллегой Владимиром Путиным трёхдневное перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Также украинский политик предупредил, что Киев не может гарантировать безопасное пребывание в эти дни в Москве мировых лидеров, которые собрались быть на Красной площади 9 мая, пишет РИА Новости.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной армия России даст адекватный и эффективный ответ.