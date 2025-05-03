03 Мая 2025
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Общество Тюменская область
Фото:Накануне.RU

В Тюменской области расширен режим ЧС регионального уровня

В Тюменской области расширен список мест, где будет действовать режим ЧС регионального уровня. Так решил губернатор Александр Моор во время посещения районов, находящихся в зоне паводка.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. Согласно новой редакции документа, граница зоны чрезвычайной ситуации – деревня Земляная (Абатский район, с 1 мая), деревни Малые Ярки (с 1 мая), Боровлянка (с 1 мая), Копотилово (с 1 мая), Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка, сёла Пешнево (с 1 мая) и Афонькино, расположенные в Казанском районе.

"Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов", - сказал Александр Моор.

При возникновении угрозы подтопления в Тюменской области также могут ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Ишимского районов и Ишима, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее Моор сообщил о том, что уровень отметки "опасное явление" превышен в городе Ишиме на 22 см. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 см.

"Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными 1064 см. Сегодня вода достигла отметки 872 см", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Теги: Тюменская область, паводок, ЧС, Александр Моор


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