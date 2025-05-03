03 Мая 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов рассказал о новых подходах к трудоустройству ветеранов СВО в регионе

Губернатор Вологодской области сообщил, что на портале Центра занятости населения региона: заработала отдельная вкладка «Трудоустройство и развитие карьеры для участников СВО».

«Создаем новые инструменты интеграции бойцов, вернувшихся из зоны Специальной военной операции, в гражданскую жизнь. На ресурсах Центра занятости теперь представлена региональная база вакансий для бойцов. Здесь ветераны СВО могут осуществлять самостоятельный поиск по интересующим критериям и получать уведомления о новых предложениях, найти работу и развить свою карьеру», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Необходимо отметить, что вернувшимся с фронта в регионе помогают на всех этапах трудоустройства: обучение, поиск работы, оформление. Каждому оказывается индивидуальное сопровождение в соответствии с их особенностями здоровья.

«Напомню, что мы подписали 11 трехсторонних соглашений между филиалом фонда «Защитники Отечества», Центром занятости населения Вологодской области и крупными работодателями региона – это новая практика, которая была введена в 2025 году. В результате нам уже удалось трудоустроить почти 400 человек, еще 60 военнослужащих прошли переобучение», – отметил Георгий Филимонов.

Правительство Вологодской области направило уже более 6 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, в регионе реализуются 40 мер господдержки. Подробную информацию о доступных льготах и выплатах можно найти на сайте, а также проконсультироваться по телефону «горячей линии» – 122.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Для формирования кадровых лифтов для военнослужащих по инициативе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова был запущен и проект «Герои Русского Севера». Участником проекта стал 331 ветеран СВО.

Теги: георгий филимонов, участники сво, горячая линия, трудоустройство, программа герои русского севера


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