Владимир Мазур пожелал успехов в освоении профессий правительственным стипендиатам томских техникумов и колледжей

"Правительственные стипендии в этом году будут получать 64 студента томских колледжей и техникумов. И это – абсолютный рекорд Томской области с 2012 года, когда такие стипендии были учреждены Правительством России", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Владимир Мазур.

В 2025 году в число стипендиатов вошли учащиеся 13 техникумов и колледжей из Томска, Стрежевого, а также Асиновского, Александровского, Каргаскокского, Молчановского, Первомайского и Шегарского районов.

Ребята обучаются по самым разным направлениям . Среди стипендиатов - будущие агрономы, медики, педагоги, слесари, механики, повара, дизайнеры, электромонтеры, которые учатся только на «пять» и «четыре», участвуют и занимают призовые места на олимпиадах и конкурсах профмастерства, проводят исследования, участвуют в экспериментальной деятельности.

Самое большое число стипендиатов в этом году пришлось на учащихся Томского техникума информационных технологий — 15 человек.

Как отметил губернатор, сейчас в Томской области созданы все условия для овладения секретами профмастерства. Учащиеся техникумов и колледжей региона имеют широкие возможности для профессионального развития, в том числе, по национальному проекту «Молодежь и дети».

"Это и новые учебные пространства по федеральному проекту «Профессионалитет». Это и чемпионатное движение «Профессионалы». А с недавних пор это и «Авторские мастерские», где талантливые студенты могут начинать профессиональную деятельность, продолжая обучение. Поздравляю ребят с присуждением стипендий и желаю не останавливаться на достигнутом!", - пожелал молодым людям Владимир Мазур.