В Вологодской области начинается приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты»

Проект реализуется в рамках нового нацпроекта «Молодёжь и дети», который инициировал Президент Владимир Путин.

«Начинаем приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты» – проведём его вновь на областном молодёжном форуме «Регион молодых», который уже по традиции становится частью Губернаторского проекта «Лето Русского Севера». У нашей молодёжи снова есть возможность презентовать свои проекты федеральным экспертам прямо здесь, на родной земле, и получить до 500 тысяч рублей на их реализацию. Поддерживаем наших талантливых, активных, целеустремлённых юношей и девушек, помогаем продвигать их яркие пассионарные идеи», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Принять участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты» могут жители Вологодской области в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация для всех желающих будет открыта до 27 июля на сайте.

При этом, социально значимые инициативы должны соответствовать одной из 18 номинаций: от проектов, направленных на организацию занятости молодёжи, до идей по сохранению семейных ценностей. Их очная защита пройдёт 5 июля на площадке «Региона молодых».

В написании социального проекта при необходимости помогут специалисты Молодёжного грантового офиса, созданного по поручению Губернатора Вологодской области. Запись на ближайшие онлайн-консультации, которые проводятся совершенно бесплатно, доступна по ссылке.

Глава региона Георгий Филимонов уделяет особое внимание грантовой поддержке проектов вологжан. По его инициативе увеличен размер грантов для победителей областного конкурса молодёжных проектов – регионального аналога конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Теперь молодые люди могут получить до 400 тысяч рублей на реализацию одного проекта, ранее максимальная сумма поддержки составляла 250 тысяч рублей.